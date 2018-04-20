Учения по пресечению террористического акта прошли на территории СВАО

Учения по антитеррору состоялись в районе Северный округа СВАО. В них приняли участие силовые структуры и органы исполнительной власти округа.

В ходе мероприятия был инсценирован вооруженный захват заложников и правильная координация системы действий в подобной ситуации. Учения прошли на одном из объектов района.

Учения прошли успешно и все цели были выполнены.