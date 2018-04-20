Учения по пресечению террористического акта прошли на территории СВАО 

Учения по антитеррору состоялись в районе Северный округа СВАО. В них приняли участие силовые структуры и органы исполнительной власти округа.
В ходе мероприятия был инсценирован вооруженный захват заложников и правильная координация системы действий в подобной ситуации. Учения прошли на одном из объектов района.
В учениях приняли участие отдельные представители отдела по СВАО УФСБ России по г. Москве и Московской области, окружного Управления внутренних дел, Управления по СВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве, а также префектуры СВАО и управы района Северный.
Учения прошли успешно и все цели были выполнены.