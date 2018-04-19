«Технодинамика» создала источник энергии для перспективной транспортной авиации

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех изготовил экспериментальные образцы высокооборотных синхронных генераторов ГСР‑90/120 для перспективных самолетов с повышенным уровнем электрификации.

«Серийное производство генераторов типа ГСР-90/120 поможет существенно снизить зависимость российского авиастроения от иностранных комплектующих, — сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков . — В перспективе такие агрегаты можно будет устанавливать на широкий спектр летательных аппаратов, от МС-21 и широкофюзеляжных дальнемагистральных в гражданской авиации до транспортных самолетов».

В настоящее время «Технодинамика» завершает подготовку к комплексным испытаниям экспериментальных образцов ГСР-90/120, включая функциональные, механические и тепловые испытания. Примененные технические решения позволят создать линейку меньшей или большей, в зависимости от необходимости, мощности.

Отличительной особенностью генератора является возможность его применения на борту летательного аппарата без привода постоянной частоты вращения в диапазоне от 10800 до 24000 об/мин. Номинальная мощность генератора ГСР90/120 во всем диапазоне частот вращения составляет 120 кВА, максимальная мощность (в течение 5 с) — 180 кВА.

Синхронный генератор ГСР-90/120 предназначен для применения в качестве основного источника электроэнергии в системах электроснабжения трехфазного переменного тока напряжением 115/200В переменной частоты, изменяющейся от 360 до 800 Гц.

Разработка генератора ведется под руководством директора ОКБ — главного конструктора Уфимского агрегатного производственного объединения, входящего в «Технодинамику», Валерия Калия в рамках реализации концепции российского более электрического самолета.