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«Технодинамика» создала источник энергии для перспективной транспортной авиации
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«Технодинамика» создала источник энергии для перспективной транспортной авиации 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Александр Уткин
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех изготовил экспериментальные образцы высокооборотных синхронных генераторов ГСР‑90/120 для перспективных самолетов с повышенным уровнем электрификации.
«Серийное производство генераторов типа ГСР-90/120 поможет существенно снизить зависимость российского авиастроения от иностранных комплектующих, — сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — В перспективе такие агрегаты можно будет устанавливать на широкий спектр летательных аппаратов, от МС-21 и широкофюзеляжных дальнемагистральных в гражданской авиации до транспортных самолетов».
В настоящее время «Технодинамика» завершает подготовку к комплексным испытаниям экспериментальных образцов ГСР-90/120, включая функциональные, механические и тепловые испытания. Примененные технические решения позволят создать линейку меньшей или большей, в зависимости от необходимости, мощности.
Отличительной особенностью генератора является возможность его применения на борту летательного аппарата без привода постоянной частоты вращения в диапазоне от 10800 до 24000 об/мин. Номинальная мощность генератора ГСР90/120 во всем диапазоне частот вращения составляет 120 кВА, максимальная мощность (в течение 5 с) — 180 кВА.
Синхронный генератор ГСР-90/120 предназначен для применения в качестве основного источника электроэнергии в системах электроснабжения трехфазного переменного тока напряжением 115/200В переменной частоты, изменяющейся от 360 до 800 Гц.
Разработка генератора ведется под руководством директора ОКБ — главного конструктора Уфимского агрегатного производственного объединения, входящего в «Технодинамику», Валерия Калия в рамках реализации концепции российского более электрического самолета.
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