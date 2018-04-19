Появилась первая британская эскадрилья с истребителями пятого поколения

Состоялся еще один важный этап в жизни новейшего американского истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. После реформирования легендарные Разрушители плотин стали первой британской эскадрильей, вооруженной этими машинами.

17 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия , состоялась официальная церемония, на которой командующий крылом Джон Бутчер (John Butcher) попросил разрешения начальника авиационного штаба сэра Стивена Хиллера (Sir Stephen Hillier) реформировать эскадрилью. 617-я будет укомплектована персоналом из Королевских военно-воздушных сил Великобритании и Королевского флота.

На данный момент подразделение базируется на территории США , однако в обозримом будущем его переведут на британскую военную базу близ города Мархем. Затем начнутся испытания на борту новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth (R08) — головного корабля серии авианосцев типа « Королева Елизавета ». Напомним, церемония включения корабля в состав британского флота состоялась 7 декабря 2017 года в Портсмуте (Великобритания).

Прозвище Разрушители плотин 617-я эскадрилья получила после налета на плотины в Рурской области Германии в 1943 году. В начале 2000-х подразделение эксплуатировало самолеты Tornado GR4: их применяли для разведки и нанесения ударов по наземным целям. В 2014 году 617-ю эскадрилью расформировали.

Покупка Великобританией F-35 подарила легендарной эскадрилье новую жизнь. Согласно имеющимся данным, уже сейчас в распоряжении страны — 15 истребителей F-35B. Это модификация с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которую британские военные выбрали для комплектования авиакрыла авианосцев. Всего Великобритания должна получить 138 истребителей F-35B.

"Queen Elizabeth" / ©Royal Navy

Напомним, 11 апреля 2018 года истребитель пятого поколения F-35 выполнил последний полет в рамках программы летных испытаний. Сейчас их можно считать завершенными для всех трех модификаций крылатой машины. По мере внедрения в арсенал США и их союзников новейших вооружений возможности самолета дополнятся соответствующим образом. При этом уже сейчас самолеты уверенно превосходят истребителей четвертого поколения по сумме качеств.