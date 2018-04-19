«Росэлектроника» запатентовала систему контроля и координации полетов

Основное отличие «Перелета» от существующих систем — повышение оперативности управления государственной авиацией. Система позволяет передавать и обрабатывать данные о планируемых и выполняемых полетах, генерировать варианты оптимального режима полета. Например, система может контролировать план поисково-спасательных работ для обеспечения полетов воздушных судов, автоматически корректируя данные по привлекаемым средствам Вооруженных сил и Министерства транспорта России . При этом система использует защищенные каналы информационного обмена.

Автоматизированная система управления «Перелет» может интегрироваться в средства автоматизации, развернутые в органах управления военной авиации и специальных служб. Комплекс в автоматическом режиме выполняет инженерно-штурманские расчеты и формирует рекомендации по возможности выполнения воздушной перевозки с учетом типа воздушного судна, перевозимого груза и варианта заправки.

«Перелет» способен объединить в едином контуре все типы задач авиации различных министерств и ведомств. Он оснащен аэронавигационной базой данных АРНАД, системами формирования месячных и суточных планов перевозок грузов, данными о личном составе с предоставлением информации о командирах воздушных судов, типах воздушных судов, аэродромах и вертолетных площадках. Комплекс построен на принципах открытой модульной системы, которую можно донастраивать дополнительными функциями и базами данных.