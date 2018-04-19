На Урале разработали САУ под калибр НАТО

Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» разработала для Индии самоходную артиллерийскую установку под НАТОвский 155-миллиметровый калибр боеприпаса. Базой для боевой машины послужила «Мста-С». Новинка выдержала все предварительные испытания и может поставляться в войска.

"Индия проявила заинтересованность в подобной разработке", — сообщил по итогам военно-технического салона Defexpo-2018 глава предприятия Александр Потапов

Как поясняют в пресс-службе УВЗ, калибр орудия — это основное и пожалуй единственное отличия САУ 2С19М1-155 от машины 2С-19М2 «Мста-С». В остальном самоходки почти идентичны: шасси от танка Т-90, бронированная артиллерийская башня, мощное орудие.

Внутри башни — артиллерийский конвейер, в лотках которого размещены 50 осколочно-фугасных, бронебойных, кассетных или корректируемых по лазерному лучу боеприпасов. «В „индийской версии“ это могут быть российский „Краснополь“ или американский M982 Excalibur», — уточнили представители завода-изготовителя. С этого арсенала снаряды автоматически подаются в канал ствола для выстрела. Так же происходит и при заряжании орудия с земли.

"Это не просто облегчает работу артиллерийского расчета, а задает темп стрельбы в 10 выстрелов в минуту — реализуется режим «Огневого налета»: орудие под разными углами одновременно выпускает очередь из десяти снарядов. Выжить при таком ударе просто невозможно", — констатируют представители УВЗ.