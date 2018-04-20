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«Сушки» будут месяц кружить над Челябинском
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«Сушки» будут месяц кружить над Челябинском 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На военный аэродром Шагол прибыло звено штурмовиков Су-25 из авиабазы Кант в Киргизии для участия в учениях. Полёты будут проходить в течение месяца.
— Экипажи проведут учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днём и ночью, а также выполнят бомбометание по наземным целям, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Авиабаза Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. На пути в Челябинск Летчики преодолели более 3 тыс. км со средней скоростью 750 км/ч с двумя дозаправками в Омске и Новосибирске.
— Главная цель полетов — совершенствование летной и огневой подготовки, — прокомментировали в ЦВО.
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