«Сушки» будут месяц кружить над Челябинском

На военный аэродром Шагол прибыло звено штурмовиков Су-25 из авиабазы Кант в Киргизии для участия в учениях. Полёты будут проходить в течение месяца.

— Экипажи проведут учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днём и ночью, а также выполнят бомбометание по наземным целям, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Новосибирске. Авиабаза Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. На пути в Челябинск Летчики преодолели более 3 тыс. км со средней скоростью 750 км/ч с двумя дозаправками в Омске

— Главная цель полетов — совершенствование летной и огневой подготовки, — прокомментировали в ЦВО.