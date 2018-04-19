Боевые самолеты различных типов ВВС НОАК многократно совершили облеты острова для проверки реальной боеспособности

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ в четверг сообщил, что в последние дни боевые самолеты различных типов ВВС НОАК совершили облеты острова, в ходе которых были отработаны и повышены способности защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

В ходе тренировок над морем были мобилизованы бомбардировщики «Хун-6K», истребители Су-30 и Цзянь-11, самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. В частности, бомбардировщики «Хун-6K» обработали облеты острова, что повысило маневренность и выявило реальную боеспособность.

В ВВС НОАК произошли исторические изменения в сфере боевой подготовки и боеспособности, сказал Шэнь Цзинькэ, заявив, что ВВС НОАК обладают непоколебимой волей, полной уверенностью и достаточными способностями защитить государственный суверенитет и территориальную целостность.