Предприятие «Вертолетов России» и УЗГА представили новый двигатель для самолета L-410

В интервью ТАСС управляющий директор пермского предприятия Николай Семикопенко отметил, что этот двигатель был модернизирован. «Такого двигателя в России никогда не было, сегодня он разработан для L-410. Его конструктора облагородили, доработали, кроме того, в будущем мы планируем создать на базе самолетного еще и вертолетный вариант. В этом году пройдет „горячий запуск“ и начало испытаний, сертификацию планируем пройти на следующий год», — сказал он.

По данным УЗГА, новый двигатель ВК-800С разработан для силовой установки однодвигательных и двухдвигательных самолетов малой и региональной авиации. Основным самолетом, на который поставят двигатель ВК-800, станет L-410 — его новые модификации.

О технических характеристиках нового двигателя

"ВК-800 — первый, полностью отечественный двигатель для малой авиации, разрабатываемый в рамках программы импортозамещения, предназначенный для эксплуатации во всеклиматических условиях, включая морской, тропический и холодный климаты, условия морского тумана и морской воды. ВК-800С обладает рядом преимуществ по сравнению с современными аналогами — он более легкий и компактный, более экономичный с большим межремонтным ресурсом. Может применяться как с отечественным винтом АВ-410, так и с зарубежным АV-725. И все это на фоне меньшей стоимости", — сказал ТАСС гендиректор УЗГА Вадим Бадеха без уточнения стоимости.

Также он пояснил, что стендовые испытания двигателя уже стартовали, летные начнутся в этом году и завершатся в 2019. Серийное производство двигателей начнется с 2021 года.

"Замена существующих двигателей (ремоторизация) не предусматривается, необходимости в этом нет. ВК-800 по характеристикам превосходит нынешние двигатели, которые устанавливаются на L-410, и разрабатывается, в первую очередь, для новых модификаций самолета, требующих от двигателя большей мощности. Двигатель может быть интересен производителям целого ряда самолетов аналогичного класса, например, таких, как «Рысачок», — уточнил Бадеха.

О производстве L-410 в Екатеринбурге

L-410 — чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В 2008 году Уральская горно— металлургическая компания (УГМК) стала владельцем 100% акций Aircraft Industries.

Подписано рамочное соглашение между УГМК и УЗГА о реализации проекта локализации производства L-410 в Екатеринбурге, объем инвестиций в проект в течение двух лет может превысить 1,2 млрд рублей. Речь идет о строительстве на екатеринбургском аэродроме Уктус нового здания для развития производства, реконструкции имеющихся сооружений аэродрома, обучении персонала.

Уральский завод гражданской авиации входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), является членом ассоциации «Союз авиационного двигателестроения». Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.

О форуме

IV Пермский инженерно-промышленный форум проходит 19-20 апреля. Инициатором форума выступило Министерство промышленности , предпринимательства и торговли Пермского края. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.