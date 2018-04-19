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Почему на флоте в СССР служили больше, чем в других родах войск
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Почему на флоте в СССР служили больше, чем в других родах войск 

Русская семерка 53 минуты назад
Фото: Русская семерка
В Советском Союзе на ВМВ всегда служили дольше, чем в сухопутных войсках. С 1939 года — 5 лет. Потом, спустя 10 лет, этот срок был сокращен на год, а в1967 году — до 3-х лет.
Особые условия
Каждое плавсредство ВМФ СССР, будь то надводный боевой корабль или субмарина, требовали квалифицированной обслуги. Поэтому на флот призывали физически крепких и смышленых новобранцев.
К примеру, к службе на подлодке в 60-х — 70-х годах должны были быть готовы довольно стойкие матросы. Как вспоминает один из подводников, служивших в те годы срочную, в подводном состоянии АПЛ температура в ней была при минус 30 на поверхности как в погребе — до 5 градусов. При автономном плавании в тропиках и субтропиках плюсовая температура, напротив, в дизельном отсеке АПЛ достигала 50 градусов. Плюс повышенные влажность и чрезмерное содержание углекислоты.
Требования к призывникам
Потенциальный моряк-срочник должен был быть ростом не ниже 180 см, иметь первые три категории годности к прохождению военной службы по состоянию здоровья (А1 — А3). Для кандидата была важна также психическая устойчивость — не секрет, что даже «дедовщина» на кораблях ВМФ именовалась по-особенному, «годковщиной», и проявлялась не так остро, как в сухопутных войсках.
При отборе в ВМФ предпочтение отдавалось выпускникам военно-морских училищ, обладателям гражданской специальности, связанной с техникой (которая могла бы пригодиться в морской службе) — радиотехникам, сварщикам, мотористам…
Чему надо было научиться на корабле
Советский боевой кораблю, будь то эсминец или подлодка, был оснащен высокоточным оборудованием, поэтому гражданская специализация матроса имела особое значение — флотские специальности боцманов, дальномерщиков, водолазов, подшкиперов, батальщиков, минно-артиллерийских содержателей и других требуют длительной и тщательной учебы.
Сейчас на флот собираются призывать контрактников, потому что за 12 месяцев срочной службы подготовить настоящих специалистов среди матросов-срочников просто нереально.
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