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КБ «Вертолетов России» ведет переговоры с европейскими странами о создании оператора беспилотников
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КБ «Вертолетов России» ведет переговоры с европейскими странами о создании оператора беспилотников 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Конструкторское бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» ведет переговоры с рядом европейских государств о создании оператора услуг беспилотных летательных аппаратов, сообщил гендиректор «ВР-Технологии» Александр Охонько.
«В Европе у нас существует ряд партнеров, которые хотят локализовать вертолет весом 300 кг (VRT300) для применения уже там как в сельском хозяйстве, так и для мониторинга береговой линии. Мы ведем переговоры с рядом местных правительств о применении такого рода систем и даже о создании совместного оператора услуг с применением этой техники», — сказал Охонько на встрече с журналистами в Москве.
VRT300 — экспериментальный беспилотный вертолет. Целевая нагрузка комплекса составляет 70 кг и позволяет использовать машину для для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты и обеспечения поисково-спасательных работ.
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