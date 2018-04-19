КБ «Вертолетов России» ведет переговоры с европейскими странами о создании оператора беспилотников

«В Европе у нас существует ряд партнеров, которые хотят локализовать вертолет весом 300 кг (VRT300) для применения уже там как в сельском хозяйстве, так и для мониторинга береговой линии. Мы ведем переговоры с рядом местных правительств о применении такого рода систем и даже о создании совместного оператора услуг с применением этой техники», — сказал Охонько на встрече с журналистами в Москве

VRT300 — экспериментальный беспилотный вертолет. Целевая нагрузка комплекса составляет 70 кг и позволяет использовать машину для для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты и обеспечения поисково-спасательных работ.