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Военные саперы ЗВО на полигоне Кингисепп уничтожают собранные за последнее время боеприпасы Великой Отечественной войны
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Военные саперы ЗВО на полигоне Кингисепп уничтожают собранные за последнее время боеприпасы Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В дальнейшем опасные находки времен ВОВ будут транспортироваться для ликвидации на полигон Песочное Всеволожского района Ленинградской области.
Саперы Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Кингисепп приступили к уничтожение найденных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны (ВОВ).
Ежедневно саперы выезжают по просьбе военных комиссариатов на места, где обнаружены опасные находки, — с начала года специалисты отработали уже 182 заявки.
Обнаружено около 10 тыс. боеприпасов военных лет, которые были складированы на специально охраняемом объекте. Ликвидации подлежат фугасные минометные мины артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны к стрелковому оружию.
На территории Ленинградской области действуют 7 мобильных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих инженерно-саперных подразделений и задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.
Наиболее часто заявки поступают из Кировского, Тосненского, Кингисеппского и Красносельского районов.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов времен ВОВ проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Информацию о подрыве боеприпасов руководство полигона передает в администрацию Кингисеппского района для своевременного оповещения гражданского населения.
В дальнейшем найденные боеприпасы военной поры будут транспортироваться для уничтожения на полигон Песочное Всеволожского района Ленинградской области.
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