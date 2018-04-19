Военные саперы ЗВО на полигоне Кингисепп уничтожают собранные за последнее время боеприпасы Великой Отечественной войны

В дальнейшем опасные находки времен ВОВ будут транспортироваться для ликвидации на полигон Песочное Всеволожского района Ленинградской области

Саперы Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Кингисепп приступили к уничтожение найденных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ежедневно саперы выезжают по просьбе военных комиссариатов на места, где обнаружены опасные находки, — с начала года специалисты отработали уже 182 заявки.

Обнаружено около 10 тыс. боеприпасов военных лет, которые были складированы на специально охраняемом объекте. Ликвидации подлежат фугасные минометные мины артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны к стрелковому оружию.

На территории Ленинградской области действуют 7 мобильных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих инженерно-саперных подразделений и задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Наиболее часто заявки поступают из Кировского, Тосненского, Кингисеппского и Красносельского районов.

Мероприятия по уничтожению боеприпасов времен ВОВ проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Информацию о подрыве боеприпасов руководство полигона передает в администрацию Кингисеппского района для своевременного оповещения гражданского населения.

В дальнейшем найденные боеприпасы военной поры будут транспортироваться для уничтожения на полигон Песочное Всеволожского района Ленинградской области.