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Завтра в ходе войскового конкурса «Десантный взвод» начнется самый напряженный этап состязаний на боевых машинах
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Завтра в ходе войскового конкурса «Десантный взвод» начнется самый напряженный этап состязаний на боевых машинах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 20 лучших экипажей будут состязаться в умении управлять техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне Раевское под Новороссийском.
Завтра в ходе войскового конкурса ВДВ «Десантный взвод» стартует самый напряженный и зрелищный этап состязаний на боевых машинах.
Около 20 лучших экипажей боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-2 от десантно-штурмовых, парашютно-десантных соединений и частей, а также учебных заведений ВДВ будут состязаться в умении управлять техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне Раевское под Новороссийском.
Конкурс продлится до 25 апреля.
Сегодня специальная комиссия уже подсчитывает количество баллов, набранных различными взводами за время состязаний. В ходе конкурса военнослужащие преодолевали различные препятствия, выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, демонстрировали свои возможности в решении тактических и огневых задач, выполняя их в пешем порядке в составе подразделений.
Состязания лучших взводов ВДВ носят плановый характер и проходят на горном полигоне на юге Краснодарского края.
В конкурсе «Десантный взвод» принимают участие команды из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново.
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