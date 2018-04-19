Завтра в ходе войскового конкурса «Десантный взвод» начнется самый напряженный этап состязаний на боевых машинах

Около 20 лучших экипажей будут состязаться в умении управлять техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне Раевское под Новороссийском

Завтра в ходе войскового конкурса ВДВ «Десантный взвод» стартует самый напряженный и зрелищный этап состязаний на боевых машинах.

Около 20 лучших экипажей боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-2 от десантно-штурмовых, парашютно-десантных соединений и частей, а также учебных заведений ВДВ будут состязаться в умении управлять техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне Раевское под Новороссийском.

Конкурс продлится до 25 апреля.

Сегодня специальная комиссия уже подсчитывает количество баллов, набранных различными взводами за время состязаний. В ходе конкурса военнослужащие преодолевали различные препятствия, выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, демонстрировали свои возможности в решении тактических и огневых задач, выполняя их в пешем порядке в составе подразделений.