Завтра в ходе конкурса «Десантный взвод» стартует самый напряженный этап состязаний боевых машин различных модификаций

Состязания лучших взводов ВДВ носят плановый характер и проходят на горном полигоне ВДВ, на юге Краснодарского края.

Завтра в ходе войскового конкурса Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Десантный взвод» стартует самый напряженный и зрелищный этап состязаний на боевых машинах.

Экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М будут состязаться в умении управлять боевой техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне «Раевское» (г. Новороссийск).

Около 20 лучших экипажей от десантно-штурмовых, парашютно-десантных соединений и частей ВДВ, а также учебных заведений будут состязаться в первенстве на конкурсе ВДВ «Десантный взвод» в искусстве применять возможности боевой техники.

Конкурс будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.

Сегодня специальная комиссия уже подсчитывает количество баллов набранных различными взводами за время состязаний, которые демонстрировали умение и выучку, преодолевали различные препятствия, выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, показывали свои возможности в решении тактических и огневых задач, выполняя их в пешем порядке в составе взвода.

Состязания лучших взводов ВДВ носят плановый характер и проходят на горном полигоне ВДВ, на юге Краснодарского края.

В конкурсе «Десантный взвод» принимают участие команды из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново.