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Завтра в ходе конкурса «Десантный взвод» стартует самый напряженный этап состязаний боевых машин различных модификаций
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Завтра в ходе конкурса «Десантный взвод» стартует самый напряженный этап состязаний боевых машин различных модификаций 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Состязания лучших взводов ВДВ носят плановый характер и проходят на горном полигоне ВДВ, на юге Краснодарского края.
Завтра в ходе войскового конкурса Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Десантный взвод» стартует самый напряженный и зрелищный этап состязаний на боевых машинах.
Экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М будут состязаться в умении управлять боевой техникой, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне «Раевское» (г. Новороссийск).
Около 20 лучших экипажей от десантно-штурмовых, парашютно-десантных соединений и частей ВДВ, а также учебных заведений будут состязаться в первенстве на конкурсе ВДВ «Десантный взвод» в искусстве применять возможности боевой техники.
Конкурс будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.
Сегодня специальная комиссия уже подсчитывает количество баллов набранных различными взводами за время состязаний, которые демонстрировали умение и выучку, преодолевали различные препятствия, выполняли нормативы по огневой и физической подготовке, показывали свои возможности в решении тактических и огневых задач, выполняя их в пешем порядке в составе взвода.
Состязания лучших взводов ВДВ носят плановый характер и проходят на горном полигоне ВДВ, на юге Краснодарского края.
В конкурсе «Десантный взвод» принимают участие команды из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново.
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