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Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра
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Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сооружение соединит южную оградительную стенку Кронштадтского порта с городом и будет доступно для пользования гражданским лицам.
В Кронштадте военнослужащие дорожно-комендантского батальона Западного военного округа в рамках тактико-специального учения возведут мост, который соединит южную оградительную стенку Кронштадтского порта с городом.
Протяжённость сооружения вместе с подъездными путями составит 142 м, ширина — 4,2 м. Наплавные опоры будут состоять из понтонного мостового парка, а пролёты — из среднего автомобильного разборного моста.
По завершении строительства по мосту пройдёт колонна военной техники для подтверждения надёжности конструкции. Сооружение будет доступно для пользования гражданским лицам, обеспечив проход пешеходов и проезд автомобильного и грузового транспорта.
К учению привлечены более 100 военнослужащих, задействовано 20 единиц военной и специальной техники.
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