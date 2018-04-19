Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Сооружение соединит южную оградительную стенку Кронштадтского порта с городом и будет доступно для пользования гражданским лицам.

Кронштадте военнослужащие дорожно-комендантского батальона Западного военного округа в рамках тактико-специального учения возведут мост, который соединит южную оградительную стенку Кронштадтского порта с городом.

Протяжённость сооружения вместе с подъездными путями составит 142 м, ширина — 4,2 м. Наплавные опоры будут состоять из понтонного мостового парка, а пролёты — из среднего автомобильного разборного моста.

По завершении строительства по мосту пройдёт колонна военной техники для подтверждения надёжности конструкции. Сооружение будет доступно для пользования гражданским лицам, обеспечив проход пешеходов и проезд автомобильного и грузового транспорта.

К учению привлечены более 100 военнослужащих, задействовано 20 единиц военной и специальной техники.