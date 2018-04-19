На Урале на молодежном форуме представили прототип робота для сбора космического мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Школьники Свердловской области представили инженерные разработки в сфере ракетостроения, радиоэлектроники и систем управления на молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения» в Екатеринбурге. Среди проектов — прототип робота для сбора космического мусора и макет глубоководного дрона, сообщили в четверг в пресс-службе НПО автоматики (НПОА).

"В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося конструктора и ученого Николая Семихатова. В лаборатории робототехники и 3D-моделирования «Космопорт» на базе НПОА свердловские школьники представили 20 проектов, в том числе прототип робота для сбора и утилизации космического мусора, макет глубоководного дрона и системы стыковки космических аппаратов", — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, в движение аппарат для сбора мусора в космосе приводят два двигателя, управление происходит дистанционно. «Оператор робота с помощью видеокамеры, установленной на корпусе, видит мусор, захватывает его с помощью щупа», — приводит пресс-служба слова одного из авторов проекта Эдуарда Гамбурга.

В пресс-службе также добавили, что на создание презентованного глубоководного дрона, который способен производить забор грунта, потребовалось два года.

"Исследовательские подводные дроны обычно делают на дистанционном управлении, что значительно ограничивает глубину их погружения. Мой проект от дистанционного управления не зависит, значит может погружаться на любую глубину, запрограммированную в нем", — цитирует пресс— служба слова автора проекта Даны Пастуховой.

О форуме

"Семихатовские чтения" проводятся НПОА ежегодно в Екатеринбурге, в форуме участвуют школьники 12-18 лет, которые защищают свои проекты перед экспертами. Всего в этом году будет представлено более 120 работ. По словам генерального директора НПОА Андрея Мисюры, финал состоится 24 апреля, победитель традиционно получит поездку на космодром.

Форум получил свое название по имени Николая Семихатова (1918 — 2002 гг.) — главного конструктора систем управления всех советских баллистических ракет стратегических подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно— тактических ракет сухопутных войск, выдающегося ученого в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов.

Семихатов — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и дважды лауреат Государственной премии СССР.