Ещё
«Вертолеты России» начали испытания беспилотника VRT300
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вертолеты России» начали испытания беспилотника VRT300 

Rambler News Service 1 час назад
Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» начал стендовые испытания беспилотного вертолета VRT300, сообщил гендиректор компании-разработчика аппарата «ВР-Технологии» Александр Охонько.
Машина разрабатывается в двух версиях: для ледовой разведки в условиях Арктики, а также для мониторинга и дистанционного зондирования территории с повышенной дальностью полета.
«На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания. Технические решения VRT300 позволят обеспечить тот уровень безотказности, надежности и безопасности, который требуется для эксплуатации на международном гражданском рынке беспилотников», — сказал Охонько.
Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года, добавили в компании.
VRT300 — экспериментальный беспилотный вертолет. Целевая нагрузка комплекса составляет 70 кг и позволяет использовать машину для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, а также для обеспечения поисково-спасательных работ.
Rambler News Service: последние новости
КБ «Вертолетов России» ведет переговоры с европейскими странами о создании оператора беспилотников В Китае назвали приобретенный у Украины авианосец «Варяг» дефектным Депутат объяснил, почему офицеры украинских ВМС пригрозили вернуться в Крым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии248
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть33
В Москве загорелся ТЦ62
Первый легальный бордель открывается в России52
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение