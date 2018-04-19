«Вертолеты России» начали испытания беспилотника VRT300

Машина разрабатывается в двух версиях: для ледовой разведки в условиях Арктики, а также для мониторинга и дистанционного зондирования территории с повышенной дальностью полета.

«На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания. Технические решения VRT300 позволят обеспечить тот уровень безотказности, надежности и безопасности, который требуется для эксплуатации на международном гражданском рынке беспилотников», — сказал Охонько.

Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года, добавили в компании.

VRT300 — экспериментальный беспилотный вертолет. Целевая нагрузка комплекса составляет 70 кг и позволяет использовать машину для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, а также для обеспечения поисково-спасательных работ.