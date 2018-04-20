Американцы испытают систему отлова «гремлинов» в 2019 году

Американская компания Dynetics занялась разработкой системы запуска беспилотных летательных аппаратов из грузового отсека транспортных самолетов и их поимки в воздухе. Как сообщает Flightglobal, новая система будет запускать и собирать беспилотники, создаваемые в рамках проекта Gremlins. Провести ее первые летные испытания компания планирует уже в середине 2019 года.

Проект Gremlins, названный так в честь вымышленных существ — гремлинов, предполагает создание небольших беспилотников, способных объединяться в стаи и совместно выполнять различные задания. Предполагается, что «гремлинов» будут запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, а также с транспортных самолетов C-130 Hercules/Super Hercules с высоты 12,2 тысячи метров.

Аппараты смогут развивать скорость до 0,7–0,8 числа Маха (864–987 километров в час). Продолжительность полета беспилотников составит не менее одного-трех часов, а дальность действия — 555–926 километров. После выполнения задания «гремлины» будут возвращаться обратно на самолет-носитель.

Разрабатываемая Dynetics система запуска и поимки беспилотников в воздухе представляет собой своего рода «удочку» с лебедкой, разматывающей или сматывающей трос. На конце троса располагается захват, удерживающий беспилотник. Во время запуска «удочка» будет выдвигаться из грузового отсека, а лебедка — разматывать трос. Дрон будет отсоединяться на безопасном расстоянии от самолета.

Во время процедуры поимки беспилотников, аппараты будут по очередь подлетать к захвату и упираться в него носовой частью. Затем захват будет надежно фиксировать беспилотники и втягивать их в грузовой отсек самолета. Сразу после захвата беспилотники будут отключать свои бортовое оборудование и двигатели.

Во время испытаний компания Dynetics намерена запустить, а затем поймать в воздухе четыре беспилотных аппарата. По предварительной оценке, на сбор четырех аппаратов потребуется полчаса. Во время испытаний транспортник будет лететь на скорости 150 узлов (около 278 километров в час).

Ранее в тендере на разработку системы запуска и поимки беспилотников в воздухе участвовала компания General Atomics, однако она выбыла из соревнования. Эта компания разрабатывала два варианта системы: роботизированный манипулятор и воздушный аэрофинишер.

В первом случае предполагалось, что из грузового отсека транспортника будет выдвигаться «роборука» и захватывать беспилотники в воздухе. Во втором — из самолета будут выдвигаться две балки с натянутым между ними тросом; «гремлины» будут цепляться за этот трос специальным крюком.

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