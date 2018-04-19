Ещё
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел прием граждан по личным вопросам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел прием граждан по личным вопросам 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные вопросы были связаны с установлением льгот для военнослужащих российских военных баз на территории зарубежных государств.
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел прием граждан по личным вопросам.
На мероприятии присутствовали представители органов военного управления Минобороны России, в компетенции которых находятся проблемы, интересовавшие граждан.
Основные вопросы были связаны с установлением льгот для военнослужащих российских военных баз на территории зарубежных государств.
По итогам приема для решения рассмотренных вопросов должностным лицам были даны конкретные поручения.
Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Министерства обороны Российской Федерации на постоянной основе.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны опровергли заявления СБУ о переброске «боевиков ЧВК "Вагнер"» в Сирию Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку российских мотострелков Битва технологий: кто первым получит истребитель пятого поколения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии191
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть27
В Москве загорелся ТЦ57
РФ потребовала от США компенсаций97
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение