Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел прием граждан по личным вопросам

Основные вопросы были связаны с установлением льгот для военнослужащих российских военных баз на территории зарубежных государств.

На мероприятии присутствовали представители органов военного управления Минобороны России , в компетенции которых находятся проблемы, интересовавшие граждан.

Основные вопросы были связаны с установлением льгот для военнослужащих российских военных баз на территории зарубежных государств.

По итогам приема для решения рассмотренных вопросов должностным лицам были даны конкретные поручения.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Министерства обороны Российской Федерации на постоянной основе.