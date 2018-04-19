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«Роскомос» намерен увеличить длительность экспедиций на КВС до 200 суток
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«Роскомос» намерен увеличить длительность экспедиций на КВС до 200 суток 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
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Госкорпорация «Роскосмос» планирует увеличить длительность экспедиций на Международную космическую станцию до 200 суток, сообщил «КВ» исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам, космонавт Сергей Крикалев.
В настоящее время длительность экспедиций составляет около 160-180 суток. Экипажи прилетают на КВС по четыре раза в год на российских кораблях «Союз» — дважды в первой и во второй половине года. В 2019 году планируется сократить количество полетов российских кораблей до трёх.
«В 2016-2017 годах у нас корабли, бывало, летали по 120-130 суток при том, что они имеют возможность летать до 200 суток (в составе станции — ред.). Мы сейчас пытаемся больше использовать эту программу, чтобы дать экипажу больше возможностей и делать меньше «дырок» между полетами, чтобы увеличить использование станции», — рассказал представитель Роскосмоса.
В то же время он подчеркнул, что это только предложения Роскосмоса. «Сейчас нет окончательной программы. Проектов существует несколько. Общий принцип, что мы увеличиваем длительность экспедиций», — отметил Крикалев.
Изменения программы не затронут июньский пуск, но осенние запуски сдвинутся на месяц.
«Очередной пуск, как и планировалось, намечен на июнь. Что касается следующих, то сентябрьский пуск «уплыл» на октябрь, октябрьский — «уплыл» на декабрь», — рассказал он.
По материалам: ria.ru
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