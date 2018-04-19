«Росэлектроника» запатентовала систему управления госавиацией

«Комплекс позволяет оперативно решать задачи планирования, координации и контроля полетов самолетов и вертолетов государственной авиации.

«Основное отличие «Перелёта» от существующих систем — повышение оперативности управления государственной авиации. Система позволяет передавать и обрабатывать данные о планируемых и выполняемых полетах, генерировать варианты оптимального режима полета», — говорится в сообщении пресс-службы.