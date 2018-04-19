«Росэлектроника» запатентовала систему управления госавиацией 

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», оформил патент на комплекс контроля и координации полетов госавиации. Разработка получила название «Перелет», сообщает пресс-служба компании.
«Комплекс позволяет оперативно решать задачи планирования, координации и контроля полетов самолетов и вертолетов государственной авиации.
«Основное отличие «Перелёта» от существующих систем — повышение оперативности управления государственной авиации. Система позволяет передавать и обрабатывать данные о планируемых и выполняемых полетах, генерировать варианты оптимального режима полета», — говорится в сообщении пресс-службы.
Разработка предназначена для органов управления государственной авиацией, в том числе Минобороны, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Комплекс способен интегрироваться в средства автоматизации в органах управления военной авиации и спецслужб и в автоматическом режиме выполнять инженерно-штурманские расчеты.