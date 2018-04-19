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ОЭВРЗ обучает машинистов метрополитена работе с новыми вагонами
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ОЭВРЗ обучает машинистов метрополитена работе с новыми вагонами 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В ходе учений машинисты отрабатывают умения и навыки практической эксплуатации нового подвижного состава, действия по оповещению, взаимоинформированию и эвакуации пассажиров из вагонов через кабину.
Обучение специалистов метрополитена на базе завода проходит регулярно. Это закреплено Соглашением о сотрудничестве по информационному обмену на предмет инновационных методов ремонта и обслуживания подвижного состава, которое было подписано между предприятием и метрополитеном г. Санкт-Петербурга в рамках форума пассажирского транспорта Smart TRANSPORT 2017.
Для обеспечения нужд метрополитена в новом подвижном составе, завод успешно развивает производственные мощности, выпускает для метрополитена несерийный, специализированный подвижной состав — контактно-аккумуляторные электровозы, вагоны-лаборатории и другую продукцию.
До конца 2018 года на линии выйдут 25 новых составов: 9 красных и 12 зеленых серии 81-722/723/724 «Юбилейный» и их модификаций, и помощь ключевому заказчику в обучении машинистов позволят максимально быстро и эффективно вводить новую технику в штатную эксплуатацию.
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