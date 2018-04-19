Спецназ из Сибири примет участие в международном конкурсе «Золотой филин» в Казахстане

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие части специального назначения из Новосибирской области представят Россию на международном конкурсе «Золотой филин», который состоится в июне в Казахстане. Об этом в четверг по итогам отборочного этапа сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Самарской области завершился отборочный этап соревнований снайперских пар между соединениями специального назначения Центрального военного округа, где победу одержали представители Сибири. Военнослужащие показали лучшее время и результат в состязаниях по стрельбе из различных видов снайперского оружия на максимальные дальности. Они получили путевку на международный конкурс в Казахстан", — отметили в пресс-службе.

В международном конкурсе «Золотой филин» в Казахстане примут участие военнослужащие из более 10 стран. «Спецназовцам предстоит преодолеть 10 испытаний в условиях, приближенных к боевым. В рамках соревнований необходимо продемонстрировать отработку командных действий в тылу условного противника и показать уровень личного мастерства», — уточнили в округе.