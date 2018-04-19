Военный прокурор рассказал, как борются с желающими нажиться на гособоронзаказе

Вопрос взят на особый контроль

Для прокуратуры нет задач более или менее важных. Все законы должны соблюдаться неукоснительно. Тем не менее, есть сферы деятельности, которые требуют от военных прокуроров особого внимания. В их числе — своевременная выплата зарплат, исполнение гособоронзаказа, обеспечение военнослужащих жильем, экология, ЖКХ. О том, как столичные военные прокуроры надзирали за исполнением законов в этих областях, в интервью «КВ» рассказал московский городской военный прокурор Владислав Приходченко

— Владислав Владимирович, в решении каких задач достигнуты наиболее ощутимые результаты?

— Одним из приоритетных направлений стало обеспечение надзорными средствами соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и полную оплату труда. Нами выявлено почти 3 тыс. нарушений закона, большая часть — на предприятиях военно-строительного комплекса и в организациях ДОСААФ . В этой работе, к слову, мы систематически используем возможности общественности и СМИ. К примеру, в декабре прошлого года столичными военными прокурорами совместно с главами предприятий и журналистами был проведен Второй открытый форум по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда. На нем в присутствии представителей общественности, печатных изданий и телевидения, состоялось открытое и очень честное обсуждение насущных проблем и путей их решения.

— Удалось восстановить нарушенные права граждан?

— Военными прокурорами в суды заявлены иски, по которым в пользу работников взыскано более 11 млн рублей. Свыше 20 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В итоге эти и иные меры позволили практически полностью погасить многомесячную задолженность по заработной плате перед работниками поднадзорных нам предприятий, общий размер которой превышал 2 млрд рублей.

— Теперь за эту сферу можно не беспокоиться?

— Оснований для самоуспокоения у нас нет. В нескольких предприятиях, находящихся в сложном финансовом положении, уже в этом году выявлены факты задержек выплаты зарплаты. Оперативно приняты меры по восстановлению прав граждан.

— Как осуществлялся надзор за исполнением гособоронзаказа?

— Исполнению государственного оборонного заказа военные прокуроры уделяли значительное внимание. В том числе правомерности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов военной инфраструктуры. Московская городская военная прокуратура надзирает за исполнением законов на 17 предприятиях, которые выполняют 135 госконтрактов на общую сумму более 30 млрд рублей, а также за деятельностью 183 военных представительств Минобороны , осуществляющих контроль качества оборонной продукции. Во взаимодействии с прокуратурами Москвы Московской области нами выявлены различные правонарушения, в том числе хищения, несоблюдение сроков и качества работ, завышение цен. Виновные привлечены к административной и уголовной ответственности.

— Много ли таких?

— По результатам прокурорского реагирования почти 300 должностных и юридических лиц привлечены к административной, 145 руководителей и иных должностных лиц — к дисциплинарной ответственности, еще более 60 — предостережены о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел, судами удовлетворены заявления военных прокуроров о возмещении причиненного ущерба на общую сумму 30 млн рублей.

— С какими нарушениями в сфере исполнения гособоронзаказа чаще всего сталкиваются военные прокуроры?

— Особенно часто мы сталкиваемся с завышением расценок при изготовлении продукции для войск или объемов выполненных работ, что чаще всего выявляется при капитальном ремонте и строительстве объектов военной инфраструктуры. К примеру, начальник одного из военных представительств согласовал цену изготовления продукции, в которую администрация предприятия-изготовителя неправомерно включила свои управленческие расходы и затраты на гарантийное обслуживание изделий на сумму свыше 400 млн рублей. Лишь вмешательство военных прокуроров позволило предотвратить ущерб государству. Завышение объемов выполненных работ отмечались на предприятиях бывшего Спецстроя России АО «Главное управление обустройства войск» и других.

Не могу также не упомянуть вопросы защиты интеллектуальной собственности. Государство вкладывает значительные средства в научные исследования и разработку новых видов вооружения, военной и специальной техники, поэтому результаты этой деятельности по праву принадлежат государству. На деле, к сожалению, так бывает не всегда. Например, в ходе проверки АО «НИИ стали», проведенной военными прокурорами совместно со специалистами Роспатента , установлено, что акционерное общество без разрешения министерства обороны выдало за собственную разработку один из объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках гособоронзаказа. АО неправомерно получило соответствующий патент. Сейчас принимаются меры к восстановлению прав государства на эту разработку.

— Не теряют актуальности вопросы жилищного обеспечения военнослужащих. Как соблюдают подрядчики сроки сдачи объектов, строительство которых государством уже оплачено?

— На строительство объектов военной инфраструктуры в Московском регионе из федерального бюджета выделены более 170 млрд рублей. Примерно половина этой суммы уже перечислена подрядчикам в качестве авансов. Однако по различным причинам обязательства выполнили не все. Так, по материалам нашей проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 5 млрд рублей, выделенных АО «Главное управление обустройства войск» на строительство жилья для военнослужащих в Москве. Установлено, что должностные лица ЗАО « СУ-155 » использовали эти средства на погашение просроченных задолженностей по кредитам, приобретение иностранной валюты, недвижимости, выплату вознаграждений членам совета директоров и т.д. При этом дома не достроены, а права сотен военнослужащих и членов их семей на жилище не реализованы. В прошлом году с нерадивых подрядчиков по требованию военных прокуроров государству за нарушение условий и сроков строительства объектов для нужд войск взыскано свыше 88 млн рублей. К примеру, судом удовлетворен иск военного прокурора 231-й военной прокуратуры гарнизона о взыскании с ООО «Строймост-1» неотработанной суммы аванса в размере 30 млн рублей.

— Прошел год после создания ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны, унаследовавшего все проблемы жилищно-коммунального комплекса военного ведомства. Есть изменения к лучшему?

— Возложение на это управление функций по содержанию теплогенерирующих объектов, казарменно-жилищного фонда и жилых домов военных городков позволило несколько улучшить положение дел. Тем не менее, ситуация не простая. Не все его филиалы готовы к полноценному выполнению стоящих перед ними задач с точки зрения укомплектованности персоналом, автомобильной, специальной и иной техникой. Помимо этого, большинство обслуживаемых ими объектов десятилетиями не знали ремонта, зачастую находятся в состоянии, близком к аварийному, средств на капитальный ремонт выделяется недостаточно, а те, что имеются, расходуются не всегда эффективно. Эти вопросы постоянно в поле зрения военных прокуроров. Благодаря тесному взаимодействию с органами военного управления и органами власти на местах, принятым в необходимых случаях мерам реагирования, отопительный период в военных городках прошел без существенных сбоев.

— Выявлены ли нарушения в работе управляющих компаний в военных городках?

— К сожалению, да. По материалам военных прокуроров в отношении управляющих кампаний и их должностных лиц возбуждено 120 административных производств, в суды направлено более 30 исков о понуждении эксплуатирующих организаций к проведению ремонтных работ и исполнению других обязанностей. Всего же в результате принятых нами мер восстановлены права свыше 18 тысяч военнослужащих, членов их семей и иных граждан на благоприятные условия проживания. Эта работа будет продолжена и в текущем году.

— В каких резонансных уголовных делах принимали участие ваши подчиненные?

— В 2017 году в суде присяжных доказана вина младшего сержанта Грилки в убийстве трех человек в городе Москве. В соответствии с нашей позицией вынесены обвинительные приговоры в отношении бывшего начальника 159-го управления реализации жилищных программ Минобороны полковника Белоусова, похитившего 76 квартир на сумму более 560 млн рублей. За взятки осуждены семь руководителей военных комиссариатов, четыре старших врача и два посредника, незаконно освободившие более 50 граждан от призыва на военную службу.

— На военных прокурорах лежит и обязанность возмещения ущерба государству. Многое удалось вернуть?

— По судебным актам по уголовным делам возмещено более 400 млн рублей. Арбитражными судами удовлетворены иски Московской городской военной прокуратуры о признании недействительным заключенного АО «Агропром» с ООО «ЮгСтрой» договора купли-продажи акций ОАО «Орловское» стоимостью более 4,5 млрд рублей и применении последствий недействительности сделки. Признан недействительным заключенный между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «СитиИнжиниринг» договор купли-продажи земельного участка в Москве площадью 0,18 га и расположенных на нем трех зданий — объектов культурного наследия федерального значения, входящих в архитектурный ансамбль «Усадьба Замятина-Третьякова ХIХ века». Все указанное имущество возвращено государству.

— Как показали события в Волоколамске , с охраной окружающей среды в Московском регионе не все в порядке, в частности, на полигонах ТБО. Как решаются подобные вопросы в войсках?

— К сожалению, проблемы вывоза и утилизации твердых бытовых отходов не обошли стороной поднадзорные нашей военной прокуратуре воинские части. В минувшем году мы выявили ряд фактов незаконного размещения с ведома воинских должностных лиц твердых бытовых отходов на территории войсковых полигонов. В частности, военный суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника одного из полигонов, который превышая должностные полномочия, разрешил коммерсантам разместить на военном объекте такие отходы. В этой связи мною подчиненным военным прокурорам поручено с участием специалистов в течение полугодия проверить законность захоронения мусора и строительных отходов на всех поднадзорных военных объектах, в том числе на территории военных лесничеств.

— Какие еще вопросы в сфере вашего внимания?

— К числу безусловно актуальных направлений нашей деятельности относится надзорное сопровождение учений и других мероприятий боевой подготовки войск, а также военных сборов граждан, пребывающих в запасе.

— 1 апреля начался весенний призыв, из столичного региона будут призваны более 10 тысяч юношей. Что делается военными прокурорами, чтобы призывная кампания прошла законно?

— Московская городская военная прокуратура обеспечивает надзорное сопровождение призывной кампании на всех этапах — от прибытия призывников в военкоматы до размещения в войсковых частях. В целях недопущения нарушений закона организовано ежедневное дежурство прокурорских работников на сборных пунктах военных комиссариатов Москвы и Московской области. Основная задача этих мероприятий — создание необходимых условий для реализации гражданами своих прав и обязанностей при призыве на военную службу или освобождении от нее.

На период призывной кампании на территории Москвы и Московской области действуют 9 консультационно-правовых пунктов, к работе которых ежедневно привлекаются представители юридических служб военных комиссариатов, а также медицинские специалисты призывных комиссий. Основная цель таких пунктов — разъяснение призывникам и членам их семей действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы, а также незамедлительное реагирование на нарушения.