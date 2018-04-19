Испытания российского беспилотника двойного назначения завершат на днях

ЦАГИ планирует завершить аэродинамические испытания нового беспилотника двойного назначения в течение недели, сообщил начальник отделения аэродинамики силовых установок Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Александр Чеваги.

Испытания проводятся в дозвуковой аэродинамической трубе Т-101, передают РИА «Новости» . Чеваги отметил, что не может раскрывать данные о заказчике испытаний или сообщать какие-либо детали проекта.

О разработке летательного аппарата двойного назначения — тейлситтера «Фазан» — стало известно в декабре 2016 года. Сообщалось, что взлетная масса беспилотника будет составлять до 500 кг, крейсерская скорость — около 350 км в час. В качестве силовой установки будет использоваться двигатель Rotax912 мощностью 100 лошадиных сил.