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Испытания российского беспилотника двойного назначения завершат на днях
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Испытания российского беспилотника двойного назначения завершат на днях 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
ЦАГИ планирует завершить аэродинамические испытания нового беспилотника двойного назначения в течение недели, сообщил начальник отделения аэродинамики силовых установок Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Александр Чеваги.
Испытания проводятся в дозвуковой аэродинамической трубе Т-101, передают РИА «Новости». Чеваги отметил, что не может раскрывать данные о заказчике испытаний или сообщать какие-либо детали проекта.
О разработке летательного аппарата двойного назначения — тейлситтера «Фазан» — стало известно в декабре 2016 года. Сообщалось, что взлетная масса беспилотника будет составлять до 500 кг, крейсерская скорость — около 350 км в час. В качестве силовой установки будет использоваться двигатель Rotax912 мощностью 100 лошадиных сил.
Аналогичный аппарат разрабатывается и в США. По данным СМИ, испытания морского тейлситтера, над созданием которого работает компания Northrop Grumman, запланированы на начало 2018 года. Такую машину удобно использовать на кораблях, оснащенных вертолетными площадками.
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