Сербская военная делегация посетила мотострелковое соединение ЗВО в Ленинградской области

Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку военнослужащих отдельной мотострелковой бригады и поблагодарили командование соединения за теплый прием.

Сегодня завершился официальный визит военной делегации Сербии в отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную в Луге Ленинградской области.

В ходе трёхдневного визита сербские военнослужащие приняли участие в планирующей конференции по подготовке совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой, спланированное на август.

В военном городке соединения сербской делегации были продемонстрированы объекты инфраструктуры и учебно-материальной базы.

На полигоне военнослужащие Сербии смогли наблюдать за проведением тактических занятий с мотострелковыми подразделениями по боевой подготовке с применением различного вооружения и военной техники

Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку военнослужащих отдельной мотострелковой бригады округа и поблагодарили командование соединения за теплый прием.