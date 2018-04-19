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Сербская военная делегация посетила мотострелковое соединение ЗВО в Ленинградской области
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Сербская военная делегация посетила мотострелковое соединение ЗВО в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку военнослужащих отдельной мотострелковой бригады и поблагодарили командование соединения за теплый прием.
Сегодня завершился официальный визит военной делегации Сербии в отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную в Луге Ленинградской области.
В ходе трёхдневного визита сербские военнослужащие приняли участие в планирующей конференции по подготовке совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой, спланированное на август.
В военном городке соединения сербской делегации были продемонстрированы объекты инфраструктуры и учебно-материальной базы.
На полигоне военнослужащие Сербии смогли наблюдать за проведением тактических занятий с мотострелковыми подразделениями по боевой подготовке с применением различного вооружения и военной техники
Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку военнослужащих отдельной мотострелковой бригады округа и поблагодарили командование соединения за теплый прием.
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