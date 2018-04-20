Подразделения мотострелкового полка ЗВО провели боевое слаживание с выполнением стрельб в Нижегородской области

Военнослужащие отработали весь комплекс занятий по вождению военной и специальной техники, а также боевые стрельбы из штатного вооружения, более половины из которых прошли в ночное время.

С подразделениями мотострелкового полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области , проведен первый этап обучения на базе центра боевой подготовки Сухопутных войск и приступили к проведению батальонного тактического учения с боевой стрельбой.

Военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации в Воронежской области для обучения и подготовки к крупному учению, которые пройдет в конце апреля под Нижним Новгородом.

В ходе этапа одиночной подготовки и слаживания подразделений мотострелки, танкисты, артиллеристы, подразделения материально-технического обеспечения и тыла провели весь комплекс занятий по вождению военной и специальной техники, а также боевые стрельбы из штатного вооружения, более половины из которых прошли в ночное время.

Всего для проведения двустороннего учения планируется привлечь свыше 3,5 тыс. военнослужащих из числа мотострелковых полков и приданных сил, около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 20 самолётов и вертолётов оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО.