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Новейшую боевую технику смогут увидеть московские школьники на Дне призывника в соединении ЗВО
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Новейшую боевую технику смогут увидеть московские школьники на Дне призывника в соединении ЗВО 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» увидят 1500 школьников, которые станут гостями дислоцированной в Москве гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа.
Танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», вооружение и современную экипировку мотострелковых подразделений смогут увидеть 1500 школьников, которые станут гостями дислоцированной в Москве гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа.
На Дне призывника юношам продемонстрируют свою профессиональную подготовку военнослужащие разведывательных подразделений, а рота Почётного караула 154-го комендантского полка выполнит уникальные строевые приёмы с оружием на плацу.
Также для школьников будет проведена экскурсия, на которой они ознакомятся с условиями быта, службы и учёбы военнослужащих.
В мероприятии примут участие воспитанники «Юнармии», казачьих и кадетских классов, учащиеся колледжей, а также призывники Москвы и их родители.
Перед собравшимися выступят военный комиссар столицы Виктор Щепилов и представители городской администрации.
День призывника завершится угощением гостей традиционной гречневой кашей и чаем из полевой кухни.
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