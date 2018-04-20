Новейшую боевую технику смогут увидеть московские школьники на Дне призывника в соединении ЗВО

Танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» увидят 1500 школьников, которые станут гостями дислоцированной в Москве гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа.

Танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», вооружение и современную экипировку мотострелковых подразделений смогут увидеть 1500 школьников, которые станут гостями дислоцированной в Москве гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа.

На Дне призывника юношам продемонстрируют свою профессиональную подготовку военнослужащие разведывательных подразделений, а рота Почётного караула 154-го комендантского полка выполнит уникальные строевые приёмы с оружием на плацу.

Также для школьников будет проведена экскурсия, на которой они ознакомятся с условиями быта, службы и учёбы военнослужащих.

В мероприятии примут участие воспитанники «Юнармии», казачьих и кадетских классов, учащиеся колледжей, а также призывники Москвы и их родители.

Перед собравшимися выступят военный комиссар столицы Виктор Щепилов и представители городской администрации.

День призывника завершится угощением гостей традиционной гречневой кашей и чаем из полевой кухни.