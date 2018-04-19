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Подписан контракт на поставку первого серийного МС-21
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Подписан контракт на поставку первого серийного МС-21 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания «ИрАэро» заключили контракт на поставку первого серийного МС-21 иркутскому авиаперевозчику, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
«Мы договорились с руководством Объединенной авиастроительной корпорации, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области», — приводит его слова РИА «Новости».
Левченко сообщил, что соответствующий контракт уже подписан с авиакомпаний «ИрАэро».
В настоящее время собраны два самолета МС-21, которые предназначены для испытательных полетов.
В начале апреля сообщалось, что российский самолет МС-21 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии.
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