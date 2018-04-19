Подписан контракт на поставку первого серийного МС-21

«Мы договорились с руководством Объединенной авиастроительной корпорации, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области», — приводит его слова РИА «Новости»

Левченко сообщил, что соответствующий контракт уже подписан с авиакомпаний «ИрАэро».

В настоящее время собраны два самолета МС-21, которые предназначены для испытательных полетов.

В начале апреля сообщалось, что российский самолет МС-21 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии.