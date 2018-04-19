Ещё
Аэродинамические испытания беспилотника «Фазан» завершат в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэродинамические испытания беспилотника «Фазан» завершат в апреле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖУКОВСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Аэродинамические испытания нового российского беспилотника двойного назначения планируется завершить в течение недели в дозвуковой аэродинамической трубе Т-101, сообщил журналистам начальник отделения аэродинамики силовых установок Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Александр Чевагин.
"Испытания беспилотного летательного аппарата двойного назначения в трубе могут быть завершены в течение недели", — сказал он, уточнив, что не имеет права раскрывать заказчика испытаний и другие подробности проекта.
О начале разработки беспилотного летательного аппарата — тейлситтера «Фазан» — двойного назначения стало известно в декабре 2016 года. Отмечалось, что взлетная масса аппарата будет составлять до 500 кг, в том числе масса аппаратуры целевой нагрузки — 60 кг. Крейсерская скорость — порядка 350 км/ч. Расчётная продолжительность полета составит 6 часов, полетная дистанция — более 2 тысяч км.
Самая большая в Европе дозвуковая аэродинамическая труба Т-101 непрерывного действия имеет два обратных канала и открытую рабочую часть. Максимальная скорость воздушного потока составляет 60 метров в секунду. В установке проводились, в частности, испытания самолетов Ту-204 и Sukhoi Superjet 100 и моделей вертолетов.
РИА Новости: последние новости
Бывший аналитик Пентагона раскритиковал удар коалиции по Сирии Мнение: обманутые украинские моряки от Киева ответа не дождутся Корабли Каспийской флотилии отработали ведение морского боя с "противником"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО237
Центральная Россия покроется снегом9
Россияне «изменили» доллару80
8 лет за кокаиновый круиз29
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение