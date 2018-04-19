Русские в «Стране контрастов»: какое оружие Россия будет продавать Индии

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о перспективах военно-технического сотрудничества России и Индии в свете прошедшего салона DefExpo’2018.

Оборонный салон DefExpo’2018 запомнится воздушным парадом во главе с Су-30МКИ — «лучшим многоцелевым истребителем» из состава ВВС Индии . У России есть шанс реализовать дополнительное крылатых машин в рамках вновь объявленного международного конкурса на 110 боевых самолетов.

Автору данного материала удалось обойти все выставочные павильоны. Вспоминая салон 2010 года, мне показалось, что за прошедшие восемь лет площадь, занимаемая стендами иностранных участников, сократилась с половины общего объема до четверти. Действительно, согласно информации организационного комитета, в этом году из 290 тысяч квадратных футов (около 27 тысяч квадратных метров) экспозиционной площади 72% было отдано местным фирмам (общая площадь с учетом отрытых стоянок — 103 тысячи квадратных метров). Важно заметить, что сокращение иностранного участия произошло исключительно за счет стран Запада.

В 2016 году на выставку прибыли 232 иностранные компании, а в 2018-м — всего лишь 154. А вот число местных организаций увеличилось с 304 до 523, так что общее число фирм-участников даже увеличилось, и составило 677. Правда, количество «зарегистрировавшихся» на салон и сопутствующие форумы фирм, компаний и организаций сократилось с «более 950» в 2016 года до 809 в 2018-м.

Россия остается в игре

На фоне уменьшения числа западных фирм-участников DefExpo российская экспозиция по площади не изменилась, и, как прежде, занимала 1300 квадратных метров. Заметным событием DefExpo’2018 стала пресс-конференция главы российской делегации Владимира Дрожжова состоявшаяся 11 апреля.

«Мы уже давно работаем над производством вооружения и военной техники в Индии. Российской стороной передано около двадцати лицензионных технологий на производство ВВТ. Они связаны с производством авиационной и бронетанковой техники. Наиболее крупные сделки — по многоцелевым истребителям Су-30МКИ и основным боевым танкам Т-72 и Т-90С. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Индией по данному направлению, передавать технологии производства ВВТ», — заявил Дрожжов.

«Делай в Индии»

Руководитель делегации остановился на практической реализации установок индийского правительства в рамках политики «Make in India». В рамках данного направления, большое значение получает взаимодействие с частными индийскими предприятиями. Между тем, еще пять-семь лет тому назад все без исключения крупные предприятия национального ОПК принадлежали государству.

«Компании оборонно-промышленного комплекса России уже взаимодействуют со структурами частного сектора Индии, Мы готовы подписывать меморандумы о производстве запасных частей и комплектующих на индийской территории. Мы полностью принимаем те принципы и подходы, которые индийская сторона предлагает по такому взаимодействию», — отметил Дрожжов.

Кроме прочих, в рассмотрении находится тема лицензионного производства снарядов для танковых пушек калибра 125мм, включая выпуск улучшенного варианта оперенного подкалиберного выстрела ЗВБМ17 «Манго», разработанного московским АО «НИМИ им. В. В. Бахирева» из состава АО «Научно-производственный концерн „Техмаш“ , на мощностях предприятий частного сектора. В случае реализации данного плана, общий выпуск подобных боеприпасов в количественном соотношении заметно возрастет. Между тем, за последние пять-шесть лет индийские военные закупили более ста тысяч выстрелов „Манго“. Сегодня они входят в комплект всех трех тысяч танков Т-72 и Т-90С, состоящих на вооружении Сухопутных войск Индии.

Су-30 над Индией

Приятной особенностью DefExpo’2018 стал ежедневный характер программы показательных полетов. Отметим, что самолеты и вертолеты вообще не летали, когда выставка проводилась в Дели . Однако в отношении программы воздушного показа строго выдерживались установки правительства на всемерную пропаганду техники местной сборки. Так, все вертолеты, задействованные в показе, — местные конструкции Dhruv и Rudra. Правда, полученные по линии ВТС с Россией Ми-17 таки появлялись над выставочным комплексом, но не в рамках программы демонстрационных полетов, а в ходе выполнения заданий по перевозке особо важных персон, включая членов правительства и военачальников.

Официальная церемония открытия 12 апреля запомнилась пролетом двух „троек“ смешанного состава каждая напоминающая по форме букву „V“. Первая состояла из германского турбовинтового самолета Dornier Do-228, используемого Вооруженными Силами Индии в качестве связного и патрульного, британского BAe Systems Hawk Mk.132 и индийского HAL HH-40 двухместных учебных самолетов.

Вторую тройку» вел Су-30МКИ, за которым следовали HAL Tejas and SEPECAT Jaguar. Комментатор по громкой линии сообщил зрителям: «Су-30МКИ является самым совершенным многоцелевым истребителем из числа всех типов боевых самолетов, состоящих на вооружении Индийских Военно-воздушных сил».

Перечислив типы летательных аппаратов, выбранных для участия в воздушной части представления, отметим особенности их селекции. Вся шестерка состоит из моделей, которые являются либо местной разработкой (Tejas и HH-40), либо собираются в Индии по лицензии (Су-30МКИ, Dornier Do-228, SEPECAT Jaguar, BAe Systems Hawk Mk.132).

Участие в программе воздушного показа легкого истребителя LCA Tejas носило символический характер ввиду объявления, прозвучавшего из уст официальных представителей действующего кабинета министров, по расширению производственной программы. Предполагается увеличить заказ до 324 серийных образцов, что позволит ВВС Индии оснастить 18 истребительных эскадрилий. До настоящего времени министерство обороны одобрило покупку 123 самолетов, с принятием первой партии на вооружение ориентировочно в 2019 году.

Если данные планы реализуются, то Tejas превзойдет по численности Су-30МКИ, что закупался напрямую у России (с поставками от Иркутского авиазавода [ИАЗ] Корпорации «Иркут» ) и собирался по лицензии на мощностях корпорации HAL, суммарно 272 единицы. К настоящему моменты все поставочные комплекты из России отправлены, но часть самолетов все еще находится в сборке на заводе у города Бангалор . Суммарного количества достаточно для оснащения 15 эскадрилий.

Отметим, что сегодня истребители российского производства составляют основу парка не только Военно-воздушных сил, но и авиации Военно-морских Сил Республики Индия. РСК «МиГ» изготовил и поставил заказчику 45 МиГ-29К/КУБ для комплектации авианосца проекта 11430 «Викрамадитья» (перестроенный в 2013 году на «Севмаше» крейсер «Адмирал Горшков») и его логического развития — авианосца проекта 71 «Викрант» (спущен на воду в 2015 году, достраивается на плаву). На индийских стендах выставлялись модели этих кораблей с масштабными копиями «МиГов» и вертолетов марки «Камов» на летной палубе.

Накануне открытия DefExpo’2018 министерство обороны разослало крупным иностранным производителям авиатехники запрос на информацию (request for information, RFI) в рамках планируемой закупки 110 истребителей. По мнению российских специалистов, шансы на успех имеет Су-30МКИ или его развитие, причем этот вариант потребует от Индии меньше затрат так как производство данной машины уже налажено и дело лишь в том, чтобы расширить его масштабы и раздвинуть временные рамки. Альтернативный вариант — закупка МиГ-35, который фактически представляет сухопутный вариант хорошо зарекомендовавшего себя у индийских морских летчиков палубного МиГ-29К/КУБ.

Индийский ПАК ФА Между тем, Россия и Индия продолжают обсуждать пути реализации совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) на базе ПАКФА (Су-57). О перспективах FGFA у руководителя российской делегации поинтересовались местные журналисты. Владимир Дрожжов ответил: «Мы готовы подписать соответствующий контракт по истребителю пятого поколения. Ожидаем решения политического руководства страны-партнера».

Этот новый самолет, равно как и Су-30МКИ, может оснащаться перспективным радиолокатором с активной антенной решеткой «AAAU». Его опытный образец выставлялся на стенде Defence Research and Development Organization (DRDO) — структуры, входящей в систему министерства обороны. Он выполнен в габаритах Н-011 «Барс» разработки НИИП им. В. В. Тихомирова, что сегодня используется на серийных Су-30МКИ.

Возможно, разработка «AAAU» ведется с целью замены «барсов» в ходе модернизации Су-30МКИ по проектам по типу «Super-30», что предлагался индийской стороне несколько лет тому назад. Помимо прочего, им предполагалась замена существующего БРЛС с пассивной фазированной решеткой и электронным сканированием луча перспективный радиолокатор с активной антенной решеткой, состоящей из твердотельных приемо-передающих модулей.

Выводы

Завершая рассказ о DefExpo’2018, выделим главное. Салон в очередной раз продемонстрировал, что Индия постепенно, но неумолимо, движется по пути обеспечения самодостаточности в области разработки и производства вооружений и военной техники. За все время взаимодействия, Москва поставила своему стратегическому партнеру оборонной продукции на общую сумму 65 миллиардов долларов. Объемы ВТС за между нашими странами за последние пять лет оцениваются суммой 12 миллиардов долларов, а портфель размещенных, по пока еще не выполненных заказов — 4 миллиардов долларов.

Наше сотрудничество началось после того, как Индия сбросила ярмо британской колонии, став независимым государством, лидером движения неприсоединения. Вплоть до настоящего времени наша страна всемерно помогает процессу становления индийской промышленности и его неотъемлемой части — оборонно-промышленного комплекса.

При этом мы не забываем о собственных интересах в области национальной обороны и необходимости финансирования российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе благодаря средствам получаемым за реализацию продукции странам-партнерам по военно-техническому сотрудничеству.