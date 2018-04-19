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Россия создаст ледостойкую платформу для исследования Арктики
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Россия создаст ледостойкую платформу для исследования Арктики 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Компания «Адмиралтейские верфи» заключила контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903 для исследования Арктики.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», длина которой составит 67,8 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 7,5 тыс. тонн, предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в Северном ледовитом океане, передает РИА «Новости».
Специализированное судно с высокой прочностью корпуса ARC88 имеет автономный запас топлива примерно на два года, срок ее службы составит не менее 25 лет, экипаж 14 человек и штат научного персонала до 48 человек.
Специализированное судно с высокой прочностью корпуса ARC88, автономностью по запасам топлива около 2 лет, сроком службы не менее 25 лет, экипажем до 14 человек и штатом научного персонала до 48 человек не имеет аналогов в мире.
Скорость платформы, не имеющей аналогов в мире, составит не менее 10 узлов.
Согласно условиям контракта, платформа будет передана заказчику в 2020 году.
Кроме того, АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) получило главный турбогенератор для строящегося на предприятии головного атомного ледокола «Арктика». Соответствующий акт приемки был подписан накануне.
Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.
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