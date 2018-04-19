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Уволенным по контузии военным могут упростить доступ к санитарно-курортному лечению
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Уволенным по контузии военным могут упростить доступ к санитарно-курортному лечению 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Перечень граждан, которые могут получать медицинскую помощь, без ущерба для граждан, пользующихся правом на неё, предлагается дополнить не имеющими определённую законом выслугу лет гражданами, уволенными с военной службы из-за травм, контузии, полученных в период военной службы.
Соответствующее изменение в статью 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» направили на рассмотрение Госдумы депутаты Заксобрания Приморского края.
В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», сказано, что получившие контузию или заболевшие в период военной службы граждане должны иметь право на прохождение обследования и лечения в военно-медицинских учреждениях и санаторно-курортное лечение в государственных и ведомственных военных санаториях.
В настоящее время, как отмечают авторы инициативы, в законодательстве данное право подобным бывшим военнослужащим напрямую не гарантируется, а только определяется возможность его реализации по решению руководителей военно-лечебных организаций.
Хотя государство, признавая особые условия воинской службы, признаёт возможные риски для военнослужащих и определяет социальные гарантии гражданам, пострадавшим в период прохождения службы.
Таким образом, заключают приморские депутаты, следует законодательно распространить социальные гарантии, в том числе и по медицинскому обеспечению, на военнослужащих и уволенных с военной службы граждан, которые получили увечья на военной службе.
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