Самолет-ракетоносец, произведенный в Казани, передали Минобороны РФ 

Самолет-ракетоносец Ту-95МС, произведенный на казанском предприятии «Туполев», передали министерству обороны России.
Самолет будут тестировать в ходе государственных совместных с министерством испытаний, сообщает пресс-служба предприятия.
Ту-95МС является обновленной версией Ту-95, который произвел первый полет в 1952 году. По классификации НАТО, самолет относится к категории Bear — «Медведь». Стратегический ракетоносец оснащен модернизированными силовыми установками, которые дают возможность увеличить дальность полета, полезную нагрузку самолета, улучшить его взлетные характеристики.
«Это самый скоростной в мире самолёт с винтовыми двигателями, а также единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями, — сообщает «Военное обозрение». — Он являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Используется как носитель крылатых ракет, в том числе самых совершенных, таких, как Х-101. Это возможно благодаря пониженному по сравнению с реактивными самолетами расходу топлива и большей скрытности от спутников SBIRS, которые по выхлопу могут наблюдать крупные стратегические бомбардировщики на реактивных двигателях».