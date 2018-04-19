Самолет-ракетоносец, произведенный в Казани, передали Минобороны РФ

Самолет будут тестировать в ходе государственных совместных с министерством испытаний, сообщает пресс-служба предприятия.

Ту-95МС является обновленной версией Ту-95, который произвел первый полет в 1952 году. По классификации НАТО , самолет относится к категории Bear — «Медведь». Стратегический ракетоносец оснащен модернизированными силовыми установками, которые дают возможность увеличить дальность полета, полезную нагрузку самолета, улучшить его взлетные характеристики.