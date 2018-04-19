Российские туристы испугались американских ракет

«Обеспокоенные туристы, конечно, звонили по Кипру. Звонки начались еще после того, как было объявлено, что воздушные коридоры над южной частью Кипра ограничены. Но и после того, как прошли ракетные удары по Сирии , тревожные звонки не прекратились. Люди интересуются, нет ли каких-то ограничений на пребывание на острове, на воздушное сообщение, и, в том числе, задают вопросы о том, не собьет ли ракета США их самолет во время перелета на курорты», — сообщила Ломидзе.

Она также отметила, что рекомендаций об отмене путешествия на остров со стороны властей не поступало, поэтому туристические агентства будут по-прежнему взымать с клиентов штраф за расторжение договора. Массового отказа от поездок на Кипр пока не наблюдается.

Ранее, 10 апреля, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Предупреждение было связано с тем, что США объявили о планах нанести ракетный удар по территории Сирии.