Подводный крейсер ТОФ «Александр Невский» провел учения по борьбе за живучесть 

Владивосток, 18 апреля /Синьхуа/ — Экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота "Александр Невский" на морском полигоне боевой подготовки на Камчатке провел учения по борьбе за живучесть корабля при условном повреждений корпуса субмарины, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Борьба за живучесть подводного крейсера отрабатывалась в период проведения двустороннего тактического учения, по условиям которого корабль был атакован субмариной условного противника. Личный состав подводного крейсера отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека", — говорится в сообщении.
Также экипаж надел индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и отработал взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом. —0—