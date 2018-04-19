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Япония простит России учения на Курильских островах ради мирного договора
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Япония простит России учения на Курильских островах ради мирного договора 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал протест Токио в связи с проведением Россией учений на Курилах. Он назвал это «дежурным протестом», который не будет препятствовать встрече японского премьера и президента РФ. Об этом сообщило ИА НСН.
Это дежурная фраза, которая каждый раз произносится Японией, когда Россия
что-то  делает на Южных Курильских островах, будь то в экономическом плане или политическом. Стоит только вспомнить, как Медведев в 2010 году, будучи президентом, съездил на остров Кунашир — тогда наши отношения резко откатились назад. Тем более в военном отношении — учения
— Валерий Кистанов.
По мнению Кистанова, этот протест не должен повлиять на визит
премьер-министра
Синдзо Абэ в Москву.
Главная его цель — встреча с Путиным и переговоры по территориальной проблеме. Он уже двадцать раз встречался с президентом, и каждый раз обсуждалась эта тема, хоть ее и прикрывают мирным договором. Но для японцев мирный договор означает решение территориальных проблем в свою пользу
— Валерий Кистанов.
Эксперт добавил, что после президентских выборов в России, японцы надеются, что Владимир Путин «пойдет им навстречу, и мирный договор будет заключен с некоторыми территориальными уступками».
Россия получила протест от Японии в связи с проведением военных учений на Курилах. В японском кабинете министров настивают на решении территориального вопроса.
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