Япония простит России учения на Курильских островах ради мирного договора

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал протест Токио в связи с проведением Россией учений на Курилах. Он назвал это «дежурным протестом», который не будет препятствовать встрече японского премьера и президента РФ. Об этом сообщило ИА НСН.

Это дежурная фраза, которая каждый раз произносится Японией , когда Россия

что-то делает на Южных Курильских островах, будь то в экономическом плане или политическом. Стоит только вспомнить, как Медведев в 2010 году, будучи президентом, съездил на остров Кунашир — тогда наши отношения резко откатились назад. Тем более в военном отношении — учения

— Валерий Кистанов.

По мнению Кистанова, этот протест не должен повлиять на визит

премьер-министра

Главная его цель — встреча с Путиным и переговоры по территориальной проблеме. Он уже двадцать раз встречался с президентом, и каждый раз обсуждалась эта тема, хоть ее и прикрывают мирным договором. Но для японцев мирный договор означает решение территориальных проблем в свою пользу

— Валерий Кистанов.

Эксперт добавил, что после президентских выборов в России, японцы надеются, что Владимир Путин «пойдет им навстречу, и мирный договор будет заключен с некоторыми территориальными уступками».

Россия получила протест от Японии в связи с проведением военных учений на Курилах. В японском кабинете министров настивают на решении территориального вопроса.