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Балтийский завод получил главный турбогенератор для строящегося ледокола «Арктика»
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Балтийский завод получил главный турбогенератор для строящегося ледокола «Арктика» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Главный турбогенератор левого борта для строящегося ледокола проекта 22220 «Арктика» доставлен на Балтийский завод, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.
"На АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) поступил главный турбогенератор левого борта для головного ледокола проекта 22220 «Арктика». Соответствующий акт приемки был подписан накануне", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о задержке поставки данного узла на завод и угрозе дальнейшей корректировки сроков сдачи судна в результате этого.
"В ближайшее время турбогенератор погрузят на ледокол и приступят к его сборке. Специалисты Балтийского завода делают все возможное, чтобы сократить отставание от графика сдачи «Арктики» заказчику, связанное с поздней поставкой турбогенератора на предприятие", — отметили в пресс-службе.
Атомный ледокол «Арктика» является головным судном проекта 22220. В настоящий момент по заказу Росатомфлота Балтийский завод строит три ледокола этого проекта — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
Балтийский завод — петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоках.
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