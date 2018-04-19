Для транспортной авиации создан новый источник энергии

Холдинг «Технодинамика» изготовил образцы высокооборотных синхронных генераторов для перспективных самолетов с повышенным уровнем электрификации.

АО «Технодинамика» завершает подготовку к комплексным испытаниям экспериментальных образцов синхронных генераторов, включая функциональные, механические и тепловые испытания, говорится в сообщении.

«Серийное производство генераторов типа ГСР-90/120 поможет существенно снизить зависимость российскогоавиастроенияот иностранных комплектующих. В перспективе такие агрегаты можно будет устанавливать наширокий спектр летательных аппаратов, от МС 21 и широкофюзеляжных дальнемагистральных в гражданской авиации, до транспортных самолетов», — сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков

В сообзщении также отмечено, что главное отличие установки — возможность ее применения на борту летательного аппарата без привода постоянной частоты вращения в диапазоне от 10800 до 24000 об/мин.