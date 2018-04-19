В России определят требования к морским навигационным картам 

Минобороны России подготовило проект приказа, устанавливающий требования к государственным морским навигационным картам. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
«Проект приказа определит требования к государственным морским навигационным картам (далее — морские карты), создание и обновление которых осуществляется Минобороны России. Морские карты, созданные в соответствии с требованиями, обязательны к использованию органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, включая иностранных потребителей при осуществлении морской деятельности», — говорится в документе.
В настоящее время требования к морским картам нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены и описаны только в стандартах Международной гидрографической организации, редакционно-технической документации издателя и инструкциях Управления навигации и океанографии Минобороны России. Установление требований решает вопросы реализации обязательств России в части, касающейся отдельных положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г., Конвенции о Международной гидрографической организации.