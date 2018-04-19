В России определят требования к морским навигационным картам

Минобороны России подготовило проект приказа, устанавливающий требования к государственным морским навигационным картам. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

«Проект приказа определит требования к государственным морским навигационным картам (далее — морские карты), создание и обновление которых осуществляется Минобороны России. Морские карты, созданные в соответствии с требованиями, обязательны к использованию органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, включая иностранных потребителей при осуществлении морской деятельности», — говорится в документе.