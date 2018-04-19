«Пищаль», «Таран» и «Сапсан» сведут с ума любой дрон

Речь идет о трех типах оружия радиоэлектронной борьбы с дронами. Это переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан». По словам главного конструктора проекта «Автоматики» Сергея Ширяева, эти комплексы, воздействуя на их радиоканалы, «сводят с ума» беспилотные летательные аппараты.

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — пояснил Ширяев.

Самый мощный из новых многофункциональных комплексов — «Сапсан». Он может применяться против любых беспилотников. «Сапсан» способен обнаруживать летательные аппараты в разных диапазонах с расстояния более ста километров. Если такой аппарат подлежит немедленному уничтожению, то вся информация с указанием точной цели передается на средства огневого поражения системы ПВО.

Второй комплекс — «Таран», обнаружив угрозу массированного нападения БПЛА, мгновенно «возводит» над объектом невидимый купол радиусом не менее 900 метров.

«Пищаль», выполненный в виде ружья, предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении. «Ружье» питается от аккумуляторной батареи. Оно способно непрерывно работать без подзарядки один час.

Сейчас идут испытания всех комплексов. К концу года планируется запустить их серийное производство.

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