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«Пищаль», «Таран» и «Сапсан» сведут с ума любой дрон
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«Пищаль», «Таран» и «Сапсан» сведут с ума любой дрон 

Мир24 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В России разработали новое оружие против беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Речь идет о трех типах оружия радиоэлектронной борьбы с дронами. Это переносной «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан». По словам главного конструктора проекта «Автоматики» Сергея Ширяева, эти комплексы, воздействуя на их радиоканалы, «сводят с ума» беспилотные летательные аппараты.
«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — пояснил Ширяев.
Самый мощный из новых многофункциональных комплексов — «Сапсан». Он может применяться против любых беспилотников. «Сапсан» способен обнаруживать летательные аппараты в разных диапазонах с расстояния более ста километров. Если такой аппарат подлежит немедленному уничтожению, то вся информация с указанием точной цели передается на средства огневого поражения системы ПВО.
Второй комплекс — «Таран», обнаружив угрозу массированного нападения БПЛА, мгновенно «возводит» над объектом невидимый купол радиусом не менее 900 метров.
«Пищаль», выполненный в виде ружья, предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении. «Ружье» питается от аккумуляторной батареи. Оно способно непрерывно работать без подзарядки один час.
Сейчас идут испытания всех комплексов. К концу года планируется запустить их серийное производство.
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