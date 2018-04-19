Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту российский военный спутник

"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме", — сообщили в Минобороны.

Старт ракеты-носителя «Протон-М» успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.