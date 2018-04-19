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Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту российский военный спутник
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Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту российский военный спутник 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России, рассказали журналистам в четверг в российском военном ведомстве.
"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме", — сообщили в Минобороны.
Старт ракеты-носителя «Протон-М» успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
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