Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту российский военный спутник 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России, рассказали журналистам в четверг в российском военном ведомстве.
"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме", — сообщили в Минобороны.
Старт ракеты-носителя «Протон-М» успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.