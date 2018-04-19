Видео: Как атомная подлодка пробивает арктический лед

В Сети появилось видео, на котором американская атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» USS Hartford (SSN-768) всплывает на поверхность в Арктике, пробивая лед. Примечательно, что процесс заснят как с «суши», так и с пункта управления самой субмарины.

Ее водоизмещение составляет примерно 7 тысяч тонн, и, судя по кадрам, экипаж сам момент столкновения особо и не почувствовал. Впрочем, о толщине льда в месте всплытия ничего не сообщается. Очевидно, что она не была запредельной.

Сама операция была проведена в рамках пятинедельных учений Ice Exercise (ICEX) 2018. В них также принимают участие еще две АПЛ — американская USS Connecticut (SSN 22) типа «Сивулф» и британская HMS Trenchant (S91) класса «Трафальгар».