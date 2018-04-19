Запуск российской обсерватории «Спектр-РГ» перенесен на март 2019 года 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская обсерватория «Спектр-РГ» будет запущена в марте 2019 года, сообщили в четверг в компании «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), которая разрабатывает часть оборудования для аппарата.
"Российские космические системы" изготовили и передали заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», запуск которой запланирован на март 2019 года", — сказали в РКС.
Ранее запуск обсерватории планировался на октябрь 2018 года.