Польша заявила о создании новой дивизии на восточной границе

Новая дивизия Войска польского появится возле восточной границы страны, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак

«Я поставил себе целью увеличить численность Войска польского, не только Войск территориальной обороны, — передает РИА «Новости» слова Блащака. — Я поставил себе целью создать новую очередную дивизию Войска польского на восток от Вислы ».

Кроме того, по его словам, новейший вариант системы ПВО Patriot будет принят на вооружение в Польше США одновременно. «Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской», — сказал Блащак. По его словам, сейчас ведутся переговоры о втором этапе поставок в Польшу элементов системы Patriot.

«Продолжаются переговоры, мы не ставим временных условий. Переговоры по первой фазе прошли очень хорошо», — сказал Блащак, уточнив, что во второй фазе поставок польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки. Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

Напомним, в конце марта 2018 года Польша заключила контракт на поставку американских систем Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что Польша потребовала у США технологии систем Patriot под угрозой отказа от ракет. О договоренности поставок систем ПВО Patriot в Польшу министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил в начале июля 2017 года.