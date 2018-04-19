Ещё
Польша заявила о создании новой дивизии на восточной границе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Польша заявила о создании новой дивизии на восточной границе 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
Новая дивизия Войска польского появится возле восточной границы страны, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«Я поставил себе целью увеличить численность Войска польского, не только Войск территориальной обороны, — передает РИА «Новости» слова Блащака. — Я поставил себе целью создать новую очередную дивизию Войска польского на восток от Вислы».
Кроме того, по его словам, новейший вариант системы ПВО Patriot будет принят на вооружение в Польше и США одновременно. «Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской», — сказал Блащак. По его словам, сейчас ведутся переговоры о втором этапе поставок в Польшу элементов системы Patriot.
«Продолжаются переговоры, мы не ставим временных условий. Переговоры по первой фазе прошли очень хорошо», — сказал Блащак, уточнив, что во второй фазе поставок польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки. Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году.
Напомним, в конце марта 2018 года Польша заключила контракт на поставку американских систем Patriot.
Ранее СМИ сообщали, что Польша потребовала у США технологии систем Patriot под угрозой отказа от ракет. О договоренности поставок систем ПВО Patriot в Польшу министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил в начале июля 2017 года.
Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что цель приобретения Варшавой систем противоракетной обороны Patriot заключается в том, чтобы защитить, как минимум, три точки.
Россия увидела угрозу нацбезопасности в поставках систем Patriot в Польшу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Дуэль с российской подлодкой» призвана прикрыть позор британского флота Есть ли у ВМФ России возможность уничтожить американский авианосец Минобороны отреагировало на заявления СБУ о способе переброски бойцов ЧВК в Сирию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя96
Япония отказалась от российского алюминия574
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию525
Российским банкам предложили новую систему платежей32
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»68
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение