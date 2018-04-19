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Сирийские войска дали террористам 48 часов для выхода из южного Дамаска
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Сирийские войска дали террористам 48 часов для выхода из южного Дамаска 

BFM.RU 37 минут назад
Вооруженные силы Сирии дали 48 часов террористам из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» на выход из южного пригорода столицы, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Боевики должны в течение двух суток покинуть лагерь беженцев Ярмук и кварталы Тадамун и Хаджр-эль-Асвад в восьми километрах к югу от центра Дамаска. В противном случае ВС Сирии готовы начать военную операцию и «восстановить контроль над этим районом».
Ранее сообщалось, что командование ВС республики перебросило в район Кадам рядом с лагерем Ярмук армейские подкрепления, которые блокировали боевиков на юге столицы. Террористы проникли в южные предместья Дамаска в 2015 году и периодически совершали вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск. 21 марта при отражении одной из атак боевиков погибли 36 военнослужащих.
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