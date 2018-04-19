Сирийские войска дали террористам 48 часов для выхода из южного Дамаска

Боевики должны в течение двух суток покинуть лагерь беженцев Ярмук и кварталы Тадамун и Хаджр-эль-Асвад в восьми километрах к югу от центра Дамаска . В противном случае ВС Сирии готовы начать военную операцию и «восстановить контроль над этим районом».

Ранее сообщалось, что командование ВС республики перебросило в район Кадам рядом с лагерем Ярмук армейские подкрепления, которые блокировали боевиков на юге столицы. Террористы проникли в южные предместья Дамаска в 2015 году и периодически совершали вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск. 21 марта при отражении одной из атак боевиков погибли 36 военнослужащих.