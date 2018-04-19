В Петербурге стартуют испытания подводного робота-краба

Петербурге начинаются испытания подводного глайдера с рукой-манипулятором. В СМИ новую конструкцию уже окрестили «робот-краб».

— В 2018 году будет проведена интеграция пятистепенного модуля манипуляторного комплекса на подводный автономный аппарат планирующего типа ("глайдер") и начата программа совместных испытаний такой конфигурации, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика, — а также опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения.

В компании также отмечают, что новая «рука» для глайдера — единственный в России образец электрического высокоточного подводного манипулятора с пятью степенями свободы. По информации разработчиков, «на мировом рынке существуют предложения аналогичных электрических манипуляторов, но они обеспечивают меньший радиус возможной зоны работ и меньшую грузоподъемность».

Петербургская разработка обладает грузоподъемностью 10 килограммов. Предполагается, что подводный аппарат в такой конфигурации может быть использован для поисковых работ.