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В Петербурге стартуют испытания подводного робота-краба
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В Петербурге стартуют испытания подводного робота-краба 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге начинаются испытания подводного глайдера с рукой-манипулятором. В СМИ новую конструкцию уже окрестили «робот-краб».
— В 2018 году будет проведена интеграция пятистепенного модуля манипуляторного комплекса на подводный автономный аппарат планирующего типа ("глайдер") и начата программа совместных испытаний такой конфигурации, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика, — а также опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения.
В компании также отмечают, что новая «рука» для глайдера — единственный в России образец электрического высокоточного подводного манипулятора с пятью степенями свободы. По информации разработчиков, «на мировом рынке существуют предложения аналогичных электрических манипуляторов, но они обеспечивают меньший радиус возможной зоны работ и меньшую грузоподъемность».
Петербургская разработка обладает грузоподъемностью 10 килограммов. Предполагается, что подводный аппарат в такой конфигурации может быть использован для поисковых работ.
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