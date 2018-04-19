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В России созданы «Пищаль» и «Таран» против дронов
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В России созданы «Пищаль» и «Таран» против дронов 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
В России разработали три вида оружия радиоэлектронной борьбы с дронами. Об этом РИА Новости рассказали в концерне «Автоматика», где и создали эти комплексы для силовых структур.
Три вида оружия — это «Сапсан», «Таран» и «Пищаль». Первый — самый мощный. Его можно использовать для борьбы с любыми беспилотными объектами. «Сапсан» находит их в разных диапазонах, как инфракрасном и видимом, так радиотехническом и радиолокационном. Обнаруживает беспилотники в пределах 100 километров, сопровождает и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если аппарат опасен, «Сапсан» передает точные данные на средства огневого поражения системы противовоздушной обороны.
"Таран" можно использовать при угрозе нападения дронов с нескольких сторон. Тогда комплекс создает над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров. Этот купол непроницаем для беспилотников «противника». А «Пищаль» предназначена для борьбы с одиночными дронами. Она выполнена в виде ружья массой в три килограмма. Работает от аккумуляторной батареи, которой хватает на один час.
Как прокомментировал главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев, после использования этих видов оружия беспилотники просто «сходят с ума», зависают, сваливаются в штопор. Разработчики считают, что новые комплексы будут полезны и интересны не только военным, но и предприятиям оборонного комплекса, энергетики, атомной промышленности.
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