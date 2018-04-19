В России созданы «Пищаль» и «Таран» против дронов

России разработали три вида оружия радиоэлектронной борьбы с дронами. Об этом РИА Новости рассказали в концерне «Автоматика», где и создали эти комплексы для силовых структур.

Три вида оружия — это «Сапсан», «Таран» и «Пищаль». Первый — самый мощный. Его можно использовать для борьбы с любыми беспилотными объектами. «Сапсан» находит их в разных диапазонах, как инфракрасном и видимом, так радиотехническом и радиолокационном. Обнаруживает беспилотники в пределах 100 километров, сопровождает и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если аппарат опасен, «Сапсан» передает точные данные на средства огневого поражения системы противовоздушной обороны.

"Таран" можно использовать при угрозе нападения дронов с нескольких сторон. Тогда комплекс создает над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров. Этот купол непроницаем для беспилотников «противника». А «Пищаль» предназначена для борьбы с одиночными дронами. Она выполнена в виде ружья массой в три килограмма. Работает от аккумуляторной батареи, которой хватает на один час.