ОАК и авиакомпания «ИрАэро» подписали контракт на поставку первого самолета МС-21

ИРКУТСК , 19 апреля. / ТАСС /. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и иркутская авиакомпания «ИрАэро» подписали контракт на поставку первого серийного среднемагистрального самолета МС-21, производство которого начато на авиазаводе «Иркут». Об этом сообщил в четверг в ходе послания законодательному собранию губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Мы договорились с ОАК, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области . Соответствующий контракт уже подписан с авиакомпаний «ИрАэро», — сказал он.

По словам главы региона, производство деталей для пяти первых серийных машин идет в настоящее время на заводе в соответствии с графиком. «В 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 — 35 и к 2025-2026 годам — выход на максимальный объем», — напомнил он.

В настоящее время «Иркут» разрабатывает самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства — на 2019 год.

Авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту Иркутск. Дополнительные аэропорты базирования находятся в Новосибирске Толмачево ), Магадане Якутске . Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по РФ , странам ближнего зарубежья.