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ОАК и авиакомпания «ИрАэро» подписали контракт на поставку первого самолета МС-21
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ОАК и авиакомпания «ИрАэро» подписали контракт на поставку первого самолета МС-21 

ТАСС 48 минут назад
ИРКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и иркутская авиакомпания «ИрАэро» подписали контракт на поставку первого серийного среднемагистрального самолета МС-21, производство которого начато на авиазаводе «Иркут». Об этом сообщил в четверг в ходе послания законодательному собранию губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
"Мы договорились с ОАК, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области. Соответствующий контракт уже подписан с авиакомпаний «ИрАэро», — сказал он.
По словам главы региона, производство деталей для пяти первых серийных машин идет в настоящее время на заводе в соответствии с графиком. «В 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 — 35 и к 2025-2026 годам — выход на максимальный объем», — напомнил он.
В настоящее время «Иркут» разрабатывает самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства — на 2019 год.
Авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту Иркутск. Дополнительные аэропорты базирования находятся в Новосибирске (Толмачево), Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по РФ, странам ближнего зарубежья.
В январе 2016 года «ИрАэро» была назначена одним из регулярных авиаперевозчиков в Китай. В авиапарке компании 17 Ан-24/Ан-26, шесть самолетов Bombardier CRJ-200LR, в 2017 году перевозчик приобрел в лизинг четыре самолета SSJ-100.
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