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На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли
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На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Экипаж атомного подводного крейсера «Алексангдр Невский» провел в море близ Камчатки учения по борьбе за живучесть корабля, сообщили в штабе Тихоокеанского флота.
По легенде тренировки после торпедной дуэли с подлодкой противника стратегический ракетоносец получил повреждения. Пострадавший отеск загерметизировали, экипаж «Невского» оделся в индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и заделал условные пробоины. Также была проверено взаимодействие моряков в поврежденном отсеке с центральным постом корабля. Аварийные партии отработали по вводным действия при пожаре в отсеке и поступлении забортной воды.
Атомный ракетоносец стратегического назначения "Александр Невский" — вторая в серии новейших подлодок проекта «Борей». Передана Тихоокеанскому флоту в декабре 2013 года. Экипаж 107 человек, главное вооружение — 16 баллистических ракет «Булава».
Тем временем
Дислоцированные на Камчатке противолодочные корабли Ил-38 перелетели на аэродром в Приморье, а по дороге нашли и условно уничтожили субмарину неприятеля практическими бомбами. Слежение за подлодкой выполнялось при помощи сбрасываемых гидроакустических буев.
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