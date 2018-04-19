На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли

Экипаж атомного подводного крейсера «Алексангдр Невский» провел в море близ Камчатки учения по борьбе за живучесть корабля, сообщили в штабе Тихоокеанского флота.

По легенде тренировки после торпедной дуэли с подлодкой противника стратегический ракетоносец получил повреждения. Пострадавший отеск загерметизировали, экипаж «Невского» оделся в индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и заделал условные пробоины. Также была проверено взаимодействие моряков в поврежденном отсеке с центральным постом корабля. Аварийные партии отработали по вводным действия при пожаре в отсеке и поступлении забортной воды.

Атомный ракетоносец стратегического назначения " Александр Невский " — вторая в серии новейших подлодок проекта «Борей». Передана Тихоокеанскому флоту в декабре 2013 года. Экипаж 107 человек, главное вооружение — 16 баллистических ракет «Булава».

Тем временем

Дислоцированные на Камчатке противолодочные корабли Ил-38 перелетели на аэродром в Приморье, а по дороге нашли и условно уничтожили субмарину неприятеля практическими бомбами. Слежение за подлодкой выполнялось при помощи сбрасываемых гидроакустических буев.