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Ростех разработал три комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотниками
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Ростех разработал три комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотниками 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», разработал три комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в компании, передаёт РИА «Новости».
Отмечается, что речь идёт о трёх разных системах: мобильной «Сапсан», стационарной «Таран» и переносной «Пищаль».
Самым мощным комплексом является «Сапсан». Разработчики утверждают, что он может обнаружить беспилотник на расстоянии около 100 километров, используя радар, камеру и датчики в невидимом для невооружённого глаза световом диапазоне, и с помощью направленного излучения вывести летательный аппарат из строя.
«Таран» работает по совершенно иному принципу, отмечается в сообщении. При приближении к месту дислокации комплекса беспилотника он создаёт «купол» радиоэлектронных помех и потому эффективен для отражения массированных налётов.
Переносная «Пищаль» напоминает винтовку и весит всего три килограмма. Она способна бороться с одиночными беспилотными целями в течение часа, черпая энергию для постановки помех из аккумулятора.
«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолётного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землёй», — отметил главный конструктор проекта Сергей Ширяев.
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