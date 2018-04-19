Ростех разработал три комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотниками

Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех» , разработал три комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в компании, передаёт РИА «Новости».

Отмечается, что речь идёт о трёх разных системах: мобильной «Сапсан», стационарной «Таран» и переносной «Пищаль».

Самым мощным комплексом является «Сапсан». Разработчики утверждают, что он может обнаружить беспилотник на расстоянии около 100 километров, используя радар, камеру и датчики в невидимом для невооружённого глаза световом диапазоне, и с помощью направленного излучения вывести летательный аппарат из строя.

«Таран» работает по совершенно иному принципу, отмечается в сообщении. При приближении к месту дислокации комплекса беспилотника он создаёт «купол» радиоэлектронных помех и потому эффективен для отражения массированных налётов.

Переносная «Пищаль» напоминает винтовку и весит всего три килограмма. Она способна бороться с одиночными беспилотными целями в течение часа, черпая энергию для постановки помех из аккумулятора.